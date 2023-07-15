ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели – Гладков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом 15 июля, сбито две воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", – написал он в телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы ПВО сбили в регионе две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Однако никто не пострадал.

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