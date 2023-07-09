Российские ПВО сбили в Брянской области две ракеты ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ),в результате никто не пострадал. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Никто не пострадал", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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