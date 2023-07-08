Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание.

Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль. По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы на месте, они приступают к ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новопетровка в Белгородской области пострадал мужчина.

До этого украинские войска обстреляли поселок шахты 19/20 в Никитовском районе города Горловки в ДНР, в результате чего населенный пункт оказался обесточен.

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