Поселок в Горловке оказался обесточен после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Украинские войска в ночь на 6 июля обстреляли поселок шахты 19/20 в Никитовском районе города Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обстрел производился из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". В результате воздушной атаки поселок оказался обесточен.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ в селе Троицком Курской области был разрушен дом. По словам губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших в результате атаки не выявили.

До этого украинские боевики обстреляли село Карабаново Белгородской области. В результате обстрела также никто не пострадал.

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