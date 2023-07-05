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Дом в селе Троицкое Курской области разрушен после обстрела со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в селе Троицком Кореневского района был разрушен дом. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен. Всего в селе произошло три взрыва, сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб", – поделился глава региона.
По его словам, пострадавших в результате атаки не выявили.
5 июля глава региона рассказал, что под обстрел украинской армии попал поселок Краснооктябрьский. До этого ВСУ атаковали школу в поселке Теткино. Губернатор поделился, что в общей сложности было 12 "прилетов".
В результате обстрела никто не пострадал, однако здание школы, а также жилой дом получили повреждения.
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