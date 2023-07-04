04 июля, 22:15Происшествия
В Макеевке после мощного взрыва были выбиты окна в сотнях домов
Фото: телеграм-канал "Лента новостей Донецка | Z"
Окна в сотнях частных и многоквартирных домов были выбиты после сильного взрыва в Макеевке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Ударная волна была такой силы, что выбило стекла в нескольких районах Макеевки, в том числе в центре, даже в здании администрации. Это сотни домов", – говорится в сообщении.
Звуки мощного взрыва были также слышны в Донецке. По словам мэра города Алексея Кулемзина, Вооруженные силы Украины обстреливают Ворошиловский и Калининский районы. Местные власти рекомендовали максимально ограничить перемещение по улицам.
Ранее сообщалось, что украинские силы обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. В один из домов попал артиллерийский снаряд. Пострадавших не зафиксировали.
Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
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