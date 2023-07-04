В Макеевке после мощного взрыва были выбиты окна в сотнях домов

Фото: телеграм-канал "Лента новостей Донецка | Z"

Окна в сотнях частных и многоквартирных домов были выбиты после сильного взрыва в Макеевке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Ударная волна была такой силы, что выбило стекла в нескольких районах Макеевки, в том числе в центре, даже в здании администрации. Это сотни домов", – говорится в сообщении.

Звуки мощного взрыва были также слышны в Донецке. По словам мэра города Алексея Кулемзина, Вооруженные силы Украины обстреливают Ворошиловский и Калининский районы. Местные власти рекомендовали максимально ограничить перемещение по улицам.

Ранее сообщалось, что украинские силы обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. В один из домов попал артиллерийский снаряд. Пострадавших не зафиксировали.

Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ