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18:28

Происшествия

ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские силы обстреляли село Горналь Суджанского района, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, в один из домов попал артиллерийский снаряд.

"По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию", – заключил Старовойт.

Накануне глава региона рассказал, что село Троицкое Кореневского района подверглось повторному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших не выявили.

Шесть домовладений получили разрушения, в одном из них обвалилась стена, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки. Повредились два автомобиля и газовая труба. Кроме того, под обстрел вновь попал поселок Теткино Глушковского района.

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