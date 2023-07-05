Село Карабаново Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики обстреляли село Карабаново Белгородской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Также повреждены два социальных объекта: ФАП и ДК", – уточнил он.

По словам губернатора Белгородской области, в результате обстрела никто не пострадал. Оперативные службы прибыли на место обстрела, продолжается подомовой обход.

Ранее Гладков заявил о срабатывании системы ПВО в городе Валуйки. По информации губернатора, ПВО сбили три цели на подлете к городу и один беспилотник. Кроме того, ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО "Град" по частному жилому сектору.

В результате пострадала одна женщина. Ее доставили в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями грудной клетки.

Новости часа: более 70 снарядов за сутки выпущено по Белгородской области со стороны ВСУ