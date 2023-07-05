Школа в Курской области попала под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Школа в приграничном поселке Теткино Курской области была обстреляна со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2. Приступим к восстановлению в кратчайшие сроки", – написал Старовойт.

Губернатор также уточнил, что в результате обстрела пострадал один дом. Он пообещал помочь его жильцам.

Накануне украинские военные обстреляли село Горналь в Курской области. Старовойт уточнил, что в один из домов попал артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. Власти проводят оценку причиненного ущерба. Если собственность не получится восстановить, владельцу выплатят компенсацию, резюмировал губернатор региона.

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