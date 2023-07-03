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03 июля, 19:41

Происшествия

Один человек пострадал при обстреле деревни Елизаветовки Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В селе Веселом зафиксировали четыре прилета. В результате происшествия в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение.

Еще восемь прилетов зафиксировали в деревне Елизаветовке. Пострадал животноводческий комплекс ООО "Победа" – по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Госпитализация ему не потребовалась. Есть погибшие животные.

Ранее ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Повреждения получила местная школа. Там выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Старовойт пообещал, что ремонт в образовательном учреждении проведут незамедлительно, как только представится возможность.

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