Школа в приграничном селе Троицкое в Курской области повреждена из-за обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждения получила местная школа. Там выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Старовойт пообещал, что ремонт в образовательном учреждении проведут незамедлительно, как только представится возможность.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Брянской области. Никто не пострадал. Однако, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, после обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений.

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