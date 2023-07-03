Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Брянской области

Фото: телеграм-канал Baza

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, никто в ходе произошедшего не пострадал, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", – отметил он.

Богомаз добавил, что в данный момент экстренные и оперативные службы ведут работы на месте происшествия.

Ранее глава Брянской области сообщал, что в результате украинского обстрела, произошедшего деревне Грудской, пострадали два человека, их госпитализировали в районную больницу.

До этого обстрелам со стороны ВСУ подверглось село Сушаны Климовского района. Губернатор области отмечал, что пострадавших нет, однако украинские военные повредили четыре дома.



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