Пострадавшие из-за обстрела Токмака дети получили ранения легкой и средней степени

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Дети, пострадавшие от обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести, рассказал журналистам главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко, передает ТАСС.

Ранее экстренные службы Запорожья сообщили, что в результате обстрела города Токмак были ранены пятеро детей.

"После оказания помощи состояние больных стабилизировалось, санитарным транспортом они переведены для дальнейшего лечения в Мелитопольскую областную больницу. На момент госпитализации в областную больницу состояние больных было стабильным", – уточнил Устименко.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ.

По предварительным данным, обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS. Представитель оперативных служб заявил, что из-за инцидента повреждения получили пять жилых домов.

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