Один человек погиб при обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ

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Один человек погиб при обстреле города Токмака в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"В 15:50 по московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен", – заявил представитель оперативных служб.

По его словам, также при обстреле повреждения получили пять жилых домов.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что Петровский завод угольного машиностроения в Донецке получил повреждения при обстреле Вооруженными силами Украины.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка ранена девушка 2002 года рождения и женщина 1949 года рождения.

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