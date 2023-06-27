Завод угольного машиностроения в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Петровский завод угольного машиностроения в Донецке получил повреждения при обстреле Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) городов Республики: город Донецк: Петровский район: государственное предприятие "Петровский завод угольного машиностроения", – отмечается в сообщении.

В представительстве ДНР добавили, что в результате обстрела Петровского района Донецка ранена девушка 2002 года рождения и женщина 1949 года рождения.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что число погибших 25 июня в результате обстрелов города со стороны ВСУ выросло до двух.

До этого сообщалось, что украинские войска нанесли удары по Киевскому району столицы ДНР. В результате обстрела на улице Тренева погиб один человек, были ранены еще пять.

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из "Градов"