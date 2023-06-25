ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Бойцы украинской стороны выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:45 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО, – говорится в сообщении.

О последствиях атаки информации пока что нет.

Вместе с этим представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ в 06:30 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.

В ночь на 25 июня стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР 38 раз. По данным СЦКК, на донецком направлении был зафиксирован 21 обстрел со стороны ВСУ из артиллерии калибра 155 миллиметров, на горловском – 17 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра.

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