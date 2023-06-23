Производство Bayraktar на Украине могут запустить в 2025 году

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Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar на Украине идут в соответствии с планом. Открыть его планируется в 2025 году.

По словам главы компании, основная часть подготовительных работ на заводе уже ведется. Ожидается, что завод будет электрифицирован в июле.

Ранее сообщалось, что России удалось полностью уничтожить украинский флот беспилотников Bayraktar TB2, тем самым лишив ВСУ ударного средства. По словам аналитика Сэмюэля Бендетта, БПЛА могут работать при отсутствии у противника сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Однако РФ стала задействовать РЭБ и уничтожила большое количество дронов, отметил он.

Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ применяют оставшиеся машины для наблюдения. По данным издания, РФ ликвидирует в месяц до 10 тысяч западных БПЛА.

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