Продолжительность конфликта на Украине зависит от действий НАТО – посол РФ в Лондоне

Фото: телеграм-канал Russian Embassy in London

Длительность украинского конфликта зависит от того, насколько сильно его еще обострят страны Североатлантического альянса, включая Великобританию. Об этом в интервью BBC сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра", – отметил дипломат.

Новым шагом в обострении конфликта, по словам посла, стала передача Лондоном Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16.

Келин подчеркнул, что российская сторона пока не предпринимала очень серьезных действий в ответ на шаги западных союзников Украины. Он также назвал большой ошибкой представление Запада о том, что Украина сможет одержать победу над Россией.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российские военные адекватно ответят на такие шаги. По его словам, в Кремле "весьма негативно" отнеслись к решению Лондона.

15 мая российские системы ПВО впервые сбили подобную ракету.