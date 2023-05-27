Киев применяет для обстрелов Запорожской области британские ракеты – Балицкий

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины задействуют при атаках на тыловые районы Запорожской области британские ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Евгения Балицкого.

Он отметил, что ВСУ наносят удары куда попало, однако иногда попадают по объектам критической инфраструктуры.

"Тратят ракеты не считаясь", – указал Балицкий.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

В МИД России подчеркнули, что такое решение британских властей нацелено на накачивание Киева оружием, оно ведет к эскалации ситуации в зоне спецоперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные адекватно ответят на такие шаги. По его словам, в Кремле "весьма негативно" отнеслись к решению Лондона.

15 мая российские системы ПВО впервые сбили подобную ракету.