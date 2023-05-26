ВСУ при обстреле Мариуполя применили ракеты Storm Shadow – СМИ

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Украинские войска при обстреле Мариуполя применяли дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

По словам собеседника агентства, под ударом ВСУ оказался завод "Азовсталь".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты. Украинские войска совершили обстрел с северо-запада. Его зафиксировали в 20:10.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. 15 мая российские системы ПВО впервые сбили подобную ракету.