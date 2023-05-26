ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты по Мариуполю в ДНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Мариуполю в Донецкой Народной Республике (ДНР) две дальнобойные ракеты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Выпущено две дальнобойные ракеты", – цитирует СЦКК РИА Новости.

По информации организации, украинские войска совершили обстрел с северо-запада. Его зафиксировали в 20:10.

До этого ВСУ попытались совершить удар по Харцызску в ДНР. Над городом прогремели три взрыва. Атаку украинской армии отразила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

