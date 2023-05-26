ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области около 20 раз

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Там разорвались 20 снарядов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно", – подчеркнул он.

По словам главы региона, в результате обстрелов поврежденными оказались окна и фасады двух домов. Старовойт отметил, что пострадавшие получат необходимую помощь.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего погиб один человек.

На днях ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР. По жилым кварталам прилетело по меньшей мере десять снарядов. В результате ранения получили два мирных жителя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.