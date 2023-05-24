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Происшествия

Два мирных жителя получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР после обстрела ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР после обстрела ВСУ

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Два мирных жителя получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР во время обстрела украинской артиллерией. Об этом заявили местные власти.

Сообщается, что по жилым кварталам прилетело не менее 10 крупнокалиберных снарядов. Не исключено, что по городу выпустили ракеты РСЗО "Град". В результате прямых попаданий сильно повреждены четыре многоквартирных и два частных дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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