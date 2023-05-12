Кунцевский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве собственного ребенка

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Кунцевский районный суд избрал в отношении женщины, которая убила своего ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В судебном заседании женщина высказалась против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии")", – говорится в заявлении.

Прокуратура уточнила, что обвиняемая стоит на учете в психоневрологическом диспансере, в апреле 2012 года она согласилась пройти лечение. Также ее уведомили о характере заболевания. Однако надзорные мероприятия установили, что у женщины есть действующее водительское удостоверение, которое она получила в августе 2017 года.

"По результатам прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения", – добавили в ведомстве.

Тело четырехлетнего мальчика обнаружили 11 мая в одной из квартир на Рублевском шоссе. Специалисты зафиксировали у него признаки удушения, а также ножевое ранение шеи. В убийстве ребенка заподозрили мать, ее задержали.

По информации РЕН ТВ, подозреваемая страдает шизофренией. Известно, что после совершения преступления она сфотографировала тело ребенка.

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