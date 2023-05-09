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09 мая, 23:30

Происшествия

В Ленобласти пьяный отец случайно задавил во сне двухмесячную дочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения случайно задавил во сне свою двухмесячную дочь в поселке Гаврилово в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, 35-летний мужчина положил ребенка рядом с собой в надежде успокоить его. Мертвую двухмесячную дочь обнаружила мать, которая встала утром, чтобы покормить ее.

В попытках спасти ребенка женщина попыталась сделать ему искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Девочку спасти не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Выборге мужчина сбил женщину, переходившую проезжую часть с двумя детьми. Пешеходы остались живы. По факту произошедшего полиция организовала проверку.

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