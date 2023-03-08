Водитель сбил женщину с двумя детьми в Ленинградской области

Фото: vk.com/vyborg_interesting

Водитель в городе Выборге Ленинградской области сбил женщину, которая переходила дорогу с девятилетним сыном и еще одним ребенком в коляске. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Младенец в коляске не пострадал, поделились в ведомстве. Происшествие случилось в районе доме № 13 на Привокзальной площади в Выборге. Женщина с сыном 2004 года рождения и младенцем в коляске переходила нерегулируемый пешеходный переход справа налево.

"В результате ДТП женщина с девятилетним сыном была осмотрена медиками и отпущена, ребенок в коляске не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка", – поделились в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что грузовая машина с удобрениями протаранила толпу людей в уезде Сунчхан южнокорейской провинции Чолла-Пукто. В результате происшествия скончались по меньшей мере три человека, еще 17 человек пострадали, пятеро из которых получили серьезные травмы.

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