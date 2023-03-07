Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом в районе города Гуидония-Монтечельо, оба пилота погибли, сообщает газета Corriere della Sera.

"Столкновение произошло в полете при отработке совместных маневрирований, один из самолетов упал на здание", – отмечается в сообщении.

Второй самолет упал и разбился в поле. В тренировочном полете участвовали еще два самолета, которые благополучно вернулись на базу.

В настоящее время место крушения летательных аппаратов оцепили спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что два самолета столкнулись во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом") в американском штате Техас. Во время мероприятия проходила демонстрация воздушной техники времен Второй мировой войны.

Столкновение бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress и истребителя Bell P-63 Kingcobra произошло в воздухе. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт назвал произошедшее трагедией.



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