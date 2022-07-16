Четырнадцать человек погибли в результате крушения военного вертолета в Мексике – СМИ

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Вертолет военно-морских сил Мексики Black Hawk разбился в северном мексиканском штате Синалоа, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что 14 человек погибли. Всего на борту вертолета находились 15 человек, один из них выжил, ему оказывается медицинская помощь.

Начато расследование причин и обстоятельств катастрофы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния разбился военный конвертоплан V-22 Osprey. Конвертоплан потерпел крушение в Глэмис.

До этого сообщалось, что военный самолет США, на борту которого находились четыре человека, разбился в Норвегии. Воздушное судно участвовало в учениях НАТО Cold Response. Крушение произошло, когда экипаж выполнял тренировочные задания.