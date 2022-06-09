В Калифорнии разбился военный конвертоплан – СМИ

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В американском штате Калифорния разбился военный конвертоплан V-22 Osprey. Об этом со ссылкой на представителя корпуса морской пехоты США сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства также опроверг сообщения ряда американских СМИ о том, что воздушное судно перевозило ядерные материалы. Он уточнил, что конвертоплан потерпел крушение в Глэмис.

Других подробностей происшествия пока нет, в том числе сведений о пострадавших. По данным СМИ, экипаж Osprey обычно состоит из 3–5 человек, в зависимости от задачи.

Ранее сообщалось, что военный самолет США, на борту которого находились четыре человека, разбился в Норвегии. Воздушное судно участвовало в учениях НАТО Cold Response. Крушение произошло, когда экипаж выполнял тренировочные задания.

До этого небольшой однодвигательный самолет потерпел крушение на территории аэропорта в американском штате Джорджия. Погибли четыре человека. После падения воздушное судно загорелось.