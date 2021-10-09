Четыре человека погибли при крушении самолета в аэропорту в США – СМИ

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Фото: depositphotos/avoodin
Четыре человека стаи жертвами крушения самолета на территории аэропорта в США. Об этом сообщает телеканал FOX 5.
Известно, что инцидент произошел в штате Джорджия. По данным пожарной охраны округа Де-Калб, речь идет о небольшом однодвигательном самолете.
"На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли", – заявили в пресс-службе.
После трагедии воздушная гавань была закрыта. Личности погибших не разглашаются.
По факту случившегося Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-востоке Франции. В результате случившегося погибли два человека.
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