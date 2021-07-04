Не менее 17 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах

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Жертвами крушения самолета C-130 на Филиппинах стали не менее 17 человек. При этом число погибших может возрасти. Об этом сообщает портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны страны Делфина Лорензану.

По словам министра, пострадали также 40 человек.

Военное воздушное судно разбилось при посадке на остров Холо в провинции Сулу. На борту, по предварительным данным, находились около 85 человек.

Из-под завалов горящего самолета удалось спасти порядка 40 человек. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее легкомоторный самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля около 07:00 (04:00 по московскому времени) в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды. Самолет совершал обработку рисовых полей.

