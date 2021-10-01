Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции – СМИ

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Легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-востоке Франции, погибли два человека. Об этом со ссылкой на префектуру департамента Дром сообщает газета La Dauphine Libere.

Уточняется, что жертвами стали двое мужчин, они уже опознаны.

Авиакатастрофа произошла накануне вечером в районе карьера, который расположен недалеко от аэродрома Сен-Рамбер-д'Альбон.

"Мы еще не знаем, находился ли самолет в фазе взлета или собирался приземлиться на аэродроме", – приводит газета слова представителя местных властей.

Ранее сообщалось, что в результате падения легкомоторного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины погибли четыре человека. Все произошло вблизи села Шепаровцы. После падения воздушного судна в доме случился пожар.

До этого легкомоторный самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане во время обработки рисовых полей. Пилоты лайнера 1954 и 1967 годов рождения смогли выжить. Они были доставлены в больницу.