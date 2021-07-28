Легкомоторный самолет упал на жилой дом на западе Украины

Фото: depositphotos/ALesik

На Украине четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 13:40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением", – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 13:58.

Ранее самолет потерпел крушение на западе Колумбии. Авария произошла во время взлета лайнера Cessna 152 в департаменте Чоко. Самолет принадлежал авиационной полицейской школе. В результате случившегося погиб летный инструктор.