Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:32

Один человек погиб при падении самолета на западе Колумбии – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/avoodin

Самолет потерпел крушение на западе Колумбии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что авария произошла во время взлета лайнера Cessna 152 в департаменте Чоко. По имеющимся данным, самолет принадлежал авиационной полицейской школе.

Как уточнил командир пожарной охраны муниципалитета Марикита Альбейро Лосано, инцидент случился в аэропорту Хосе Селестино Мутиса.

"Подразделения выехали на место, но информации о том, что произошло, мало", – пояснил Лосано.

В результате случившегося погиб летный инструктор капитан Рамиро Луна. Кроме того, еще один человек был доставлен в ближайший центр неотложной помощи с черепно-мозговой травмой средней тяжести.

На месте крушения находятся сотрудники полиции и пожарной службы. По факту случившегося открыто уголовное дело.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии. По данным СМИ, инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту Ираки-Тахо.

До этого три человека погибли в результате крушения маломестного самолета в Германии. Катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.

На борту самолета в момент падения находились четыре человека. В результате случившегося погибли двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать