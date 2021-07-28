Один человек погиб при падении самолета на западе Колумбии – СМИ

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Самолет потерпел крушение на западе Колумбии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что авария произошла во время взлета лайнера Cessna 152 в департаменте Чоко. По имеющимся данным, самолет принадлежал авиационной полицейской школе.

Как уточнил командир пожарной охраны муниципалитета Марикита Альбейро Лосано, инцидент случился в аэропорту Хосе Селестино Мутиса.

"Подразделения выехали на место, но информации о том, что произошло, мало", – пояснил Лосано.

В результате случившегося погиб летный инструктор капитан Рамиро Луна. Кроме того, еще один человек был доставлен в ближайший центр неотложной помощи с черепно-мозговой травмой средней тяжести.

На месте крушения находятся сотрудники полиции и пожарной службы. По факту случившегося открыто уголовное дело.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии. По данным СМИ, инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту Ираки-Тахо.

До этого три человека погибли в результате крушения маломестного самолета в Германии. Катастрофа произошла в районе Анхальт-Биттерфельд.

На борту самолета в момент падения находились четыре человека. В результате случившегося погибли двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот.