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Пассажирский самолет потерпел катастрофу в Сомали, сообщает новостной портал Gubjug News.

ЧП произошло в аэропорту "Эль-Вак" в районе Гедо на юге полуострова.

По данным СМИ, на борту самолета находились 45 пассажиров. Подробности случившегося выясняются.

6 июля крушение лайнера произошло вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.