Никто из пассажиров Ан-26 на Камчатке не выжил в катастрофе – Минтранс

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил в результате крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

"На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет", – уточнили в министерстве транспорта РФ.

Пассажирский самолет Ан-26 6 июля следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Примерно за 10 минут до посадки с воздушным судном была потеряна связь.

Позднее стало известно, что самолет разбился. Следствие в качестве возможных причин трагедии рассматривает неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибку пилотов.

Соболезнования родным и близких погибших при крушении Ан-26 выразил президент России Владимир Путин. На Камчатке в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.