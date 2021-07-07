Никто из пассажиров Ан-26 на Камчатке не выжил в катастрофе – Минтранс

13:46
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил в результате крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
"На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет", – уточнили в министерстве транспорта РФ.
Пассажирский самолет Ан-26 6 июля следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Примерно за 10 минут до посадки с воздушным судном была потеряна связь.
Позднее стало известно, что самолет разбился. Следствие в качестве возможных причин трагедии рассматривает неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибку пилотов.
Соболезнования родным и близких погибших при крушении Ан-26 выразил президент России Владимир Путин. На Камчатке в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.
На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших
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