Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

13:36
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Следственный комитет РФ рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке.
"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Представители СК РФ выехали на место происшествия. Эксперты ведомства уже изъяли образцы топлива, а также получили от компании-эксплуатанта самолета полетную и эксплуатационную документацию. Ведутся допросы свидетелей.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае в момент захода на посадку. Воздушное судно выполняло рейс № 251 Петропавловск-Камчатский – Палана.
Позднее стало известно, что самолет разбился. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от взлетно-посадочной полосы.
По предварительной версии, самолет могло сдуть с курса сильным боковым ветром. Разрушение корпуса могло произойти после столкновения с береговой скалой.
В связи с инцидентом была запущена горячая линия. Обратиться на нее можно по телефону 8 (415) 33-14-52. Также доступен телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.
Названа предварительная причина крушения Ан-26 на Камчатке
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