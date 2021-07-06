Названа предварительная причина крушения Ан-26 на Камчатке

13:11
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Специалисты назвали предварительную причину крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил замгендиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб, причиной трагедии могло стать столкновение с береговой скалой.
"Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря", – заявил специалист. По его словам, скала находится не на траектории посадки самолета.
По мнению эксперта, Ан-26 могло сдуть с курса сильным боковым ветром. В результате часть обломков самолета упала в воду.
"Обломки самолета упали в Охотское море после того, как он столкнулся со скалой, что значительно затруднит поисковую операцию", – уточнили в экстренных службах региона.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Воздушное судно выполняло рейс № 251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Коммуникации оборвались в момент захода воздушного корабля на посадку.
По факту пропажи самолета было возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
В связи с инцидентом была запущена горячая линия. Обратиться на нее можно по телефону 8 (415) 33-14-52. Также доступен телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.
Экипаж МЧС вылетел на поиски пропавшего на Камчатке самолета
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