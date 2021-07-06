Опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке Ан-26

10:55
Фото: телеграм-канал Hue
Власти Камчатки установили имена пассажиров самолета Ан-26, который пропал 6 июля. Список опубликован на сайте регионального правительства.
Всего на борту самолета находятся 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок 2014 года рождения. Все пассажиры – преимущественно жители поселка Палана.
Среди них числится глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс № 251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с рейсом пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку на расстоянии 9 километров до поселка Палана.
В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров. Спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке. В настоящий момент в район предполагаемого падения направили группировку судов.
По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. В поселении мобилизованы врачи, подготовлена больница. Кроме того, подготовлена вездеходная техника на случай поисковой операции на земле.
По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
МЧС сообщило о пропаже связи с пассажирским самолетом на Камчатке
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