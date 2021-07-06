На Камчатке определили район возможного нахождения пропавшего самолета

10:14
Фото: Агентство "Москва"/Юрий Смитюк
Спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
"Предположительно определена точка падения самолета в море", – говорится в сообщении.
Источник добавил, что в настоящий момент в район предполагаемого падения направили группировку судов.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным МЧС, на его борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров.
По сведениям Камчатского авиапредприятия, связь с рейсом № 251 была утрачена перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от точки приземления.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8 (415) 33-14-52.
Телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.
МЧС сообщило о пропаже связи с пассажирским самолетом на Камчатке
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