На Камчатке определили район возможного нахождения пропавшего самолета

Фото: Агентство "Москва"/Юрий Смитюк

Спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

"Предположительно определена точка падения самолета в море", – говорится в сообщении.

Источник добавил, что в настоящий момент в район предполагаемого падения направили группировку судов.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным МЧС, на его борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров.

По сведениям Камчатского авиапредприятия, связь с рейсом № 251 была утрачена перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от точки приземления.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8 (415) 33-14-52.

Телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.

