МЧС открыло горячую линию после пропажи самолета на Камчатке

09:23
Фото: 41.mchs.gov.ru
МЧС открыло телефон горячей линии после пропажи связи с пассажирским самолетом Ан-26 в Камчатском крае, сообщает ТАСС.
В частности, при администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8 (415) 33-14-52. Телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным прокуратуры, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. В администрации Тигильского района сообщили, что на борту самолета в том числе находится глава поселка городского типа Палана Ольга Мохирева.
В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров. На поиски воздушного судна направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. В поселении мобилизованы врачи, подготовлена больница. Кроме того, подготовлена вездеходная техника на случай поисковой операции на земле.
По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
МЧС сообщило о пропаже связи с пассажирским самолетом на Камчатке
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