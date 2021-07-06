Фото: МЧС России

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26, сообщает пресс-служба МЧС. Обломки нашли в 3,8 километра от взлетно-посадочной полосы.

К месту оперативно следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в крушении Ан-26 погибли все пассажиры и экипаж.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс № 251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Связь с рейсом пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку на расстоянии 9 километров до поселка Палана.

В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров. Ан-26 потерпел крушение и упал в море. В поселении мобилизованы врачи, подготовлена больница. Кроме того, подготовлена вездеходная техника на случай поисковой операции на земле.

Всего на борту самолета находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок 2014 года рождения. Все пассажиры – преимущественно жители поселка Палана.

Среди них числится глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".