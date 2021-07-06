Ространснадзор проверит "Камчатское авиационное предприятие" после трагедии с Ан-26

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Ространснадзор проведет внеплановую проверку двух организаций после крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ространснадзором проводятся внеплановые проверки в отношении АО "Камчатское авиационное предприятие" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" по факту крушения самолета Ан-26 RA-26085 АО "Камчатское авиационное предприятие", – говорится в сообщении.

В связи с инцидентом в Ространснадзоре создали внутренний штаб для расследования. Представители организации также выехали на место происшествия.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Коммуникация с судном, которое следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, оборвалась в момент захода на посадку.

Позднее стало известно, что самолет разбился. В качестве предварительной причины трагедии специалисты называют отклонение от курса из-за сильного ветра с последующим столкновением с береговой скалой.

Следственный комитет РФ рассматривает три версии катастрофы. В их числе неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

В связи с инцидентом была запущена горячая линия. Обратиться на нее можно по телефону 8 (415) 33-14-52. Также доступен телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.