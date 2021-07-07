Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-26

Фото: МЧС России

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, потерпел крушение 6 июля вблизи поселка Палана. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа самолета обнаружили на склоне сопки и в море.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур. По всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края.

7 июля МЧС опубликовало видео с поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. В ней задействован 51 человек, после улучшения погоды подключатся водолазы.

