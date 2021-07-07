В МЧС подтвердили обнаружение тел погибших при авиакатастрофе на Камчатке

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В МЧС подтвердили информацию об обнаружении тел девяти погибших при крушении самолета на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На данный момент обнаружено девять тел, одно из них опознано", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в поисково-спасательной операции задействован 51 человек. Она осложняется сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду и туманом. Из-за высоких волн водолазы приступят к работе после улучшения погоды.

6 июля вблизи поселка Палана самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, потерпел крушение. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

