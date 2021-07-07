На Камчатке объявили трехдневный траур после крушения Ан-26

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На Камчатке с 7 по 9 июля объявлен трехдневный траур в связи с крушением самолета Ан-26. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия", – приводит слова губернатора Владимира Солодова его пресс-служба.

Самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, потерпел крушение вблизи поселка Палана во вторник, 6 июля. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа самолета обнаружили на склоне сопки и в море.

Поиски в районе крушения продолжили в среду утром, 7 июля. Их приостанавливали с наступлением темноты. Из-за сложного рельефа на местности спасателям пришлось изменить маршрут, чтобы добраться до обломков.

Следователи рассматривают три возможные причины трагедии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибку пилотов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным Санавиации, выживших при крушении среди обломков не оказалось, однако спасатели пока не нашли тела погибших. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатки, шансов найти пассажиров живыми почти нет.

Для выяснения обстоятельств трагедии премьер РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию. В Ространснадзоре заявили, что из-за крушения Ан-26 проведут внеплановую проверку "Камчатского авиационного предприятия" и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.