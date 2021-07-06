Что известно о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

Во вторник, 6 июля, самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перед посадкой пропал с радаров и не вышел на связь. Позднее стало известно, что воздушное судно потерпело крушение недалеко от аэропорта. На борту находились 28 человек. По предварительным данным, все они погибли. Рассказываем подробности трагедии.



Пропала связь

Самолет Ан-26 выполнял 6 июля пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, но за 9 километров до посадки перестал отвечать на сообщения диспетчера. В указанное время борт не вышел на плановый сеанс связи. По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки в аэропорту назначения были сложными: наблюдались туман и облачность.

На поиски самолета и пассажиров вылетели спасатели. Район маршрута пропавшего Ан-26 исследовали два вертолета и спецборт. Также на место прибыл самолет морской авиации Тихоокеанского флота.

Позже в МЧС сообщили, что обнаружили фрагменты пропавшего Ан-26 в 3,8 километра от взлетно-посадочной полосы. К месту оперативно выехали 26 спасателей на вездеходах, но продвижение оказалось осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер, который привел к столкновению самолета с береговой скалой. В результате часть обломков упали на прибрежную полосу у подножья, а фрагменты носа – в море.

Всего же следователи рассматривают три возможные причины трагедии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибку пилотов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".



Фото: МЧС России

По данным Санавиации, выживших при крушении среди обломков не оказалось, однако спасатели пока не нашли тела погибших.

На борту находились 22 пассажира, в том числе один ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. Все пропавшие пассажиры – преимущественно жители Паланы. Среди них были сотрудники администрации поселка: глава Паланы Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что власти окажут финансовую поддержку семьям пассажиров и экипажа.





Владимир Солодов глава Камчатского края Готовим меры поддержки – краевые выплаты для пострадавших, и, если будет подтверждена гибель пассажиров, вся исчерпывающая помощь близким будет оказана.

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств трагедии. В Ространснадзоре заявили, что из-за крушения Ан-26 проведут внеплановую проверку "Камчатского авиационного предприятия" и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. В ведомстве также создали внутренний штаб для выяснения причин авиакатастрофы. Свое расследование начали и в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Администрация Паланы и МЧС запустили горячие линии для родственников пассажиров и членов экипажа: 8 (415) 33-14-52, 8 (800) 775-17-17 и 8 (415) 230-10-99 (телефон доверия МЧС).



Разбившийся Ан-26 был построен в 1982 году, сертификат его летной годности истекает 30 августа 2021 года. С 2013 года воздушное судно эксплуатировало "Камчатское авиационное предприятие". Перед вылетом самолет был технически исправен.



Названа предварительная причина крушения Ан-26 на Камчатке

"Ты выживешь, папа"

В соцсетях появилось фото с борта Ан-26: один из пассажиров рейса Иван Сивак сделал последнее селфи в салоне судна. Неравнодушные россияне уже оставили под публикацией множество комментариев.

Сначала люди писали, что искренне молятся о спасении пассажиров и членов экипажа. После новостей о найденных обломках под постом остались лишь слова соболезнования близким погибших.

Также фото прокомментировал, предположительно, родственник Ивана – Даниил Сивак. "Ты выживешь. Давай, папа, ты сможешь", – написал он под постом.

Еще одна родственница, Наталья Семенова-Сивак, назвала Ивана сильным человеком. Также женщина написала, что верит в его возможное спасение. Вместе с тем поиски обломков самолета Ан-26 были приостановлены с наступлением темноты до следующего утра.