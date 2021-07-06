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Происшествия

14:30

Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра

происшествия регионы

Фото: МЧС России

Поиски обломков самолета Ан-26 на Камчатке приостановили, их продолжат утром. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении МЧС.

"Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток", – говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что тела пассажиров и членов и экипажа пока не обнаружены.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Коммуникация с бортом, который следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, оборвалась в момент захода на посадку.

Позднее стало известно, что самолет разбился. Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26.

Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

В связи с инцидентом была запущена горячая линия. Обратиться на нее можно по телефону 8 (415) 33-14-52. Также доступен телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

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