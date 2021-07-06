Открыта еще одна горячая линия для психологической помощи после пропажи Ан-26 на Камчатке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС России на базе Центра экстренной психологической помощи открыло горячую линию для оказания психологической помощи после пропажи связи с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке, сообщает ТАСС. Позвонить можно на номер 8 (800) 775-17-17.

Ранее МЧС уже открыло телефон горячей линии после пропажи связи с пассажирским самолетом Ан-26 в Камчатском крае. В частности, при администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8 (415) 33-14-52. Телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. По данным прокуратуры, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. В администрации Тигильского района сообщили, что на борту самолета в том числе находится глава поселка городского типа Палана Ольга Мохирева.

В районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров. Спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке. В настоящий момент в район предполагаемого падения направили группировку судов.

По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. В поселении мобилизованы врачи, подготовлена больница. Кроме того, подготовлена вездеходная техника на случай поисковой операции на земле.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Производство ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".