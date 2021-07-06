МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Видео: МЧС РФ

Появились кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Видео, снятое с вертолета спасателей, распространила пресс-служба МЧС России.

На нем видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. На месте столкновения заметно черное пятно, а также мелкие детали фюзеляжа. Также возле места крушения есть обгоревшие деревья.

Предполагается, что основные обломки упали в море, которое омывает скалу.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Коммуникация с судном, которое следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, оборвалась в момент захода на посадку.

Позднее стало известно, что самолет разбился. В качестве предварительной причины трагедии специалисты называют отклонение от курса из-за сильного ветра с последующим столкновением с береговой скалой.

Следственный комитет РФ рассматривает три версии катастрофы. В их числе неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

В связи с инцидентом была запущена горячая линия. Обратиться на нее можно по телефону 8 (415) 33-14-52. Также доступен телефон доверия МЧС России по Камчатскому краю – 8 (415) 230-10-99.